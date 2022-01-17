İstanbul'da aile boyu uyuşturucu ticareti: Kağıthane polisi merdivenin içinde 7.5 kilogram marihuana yakaladı

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi, önceden uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan bir şahsın Gültepe'deki evine operasyon düzenledi. Evde didik didik arama yapan polis ekipleri, merdivenin içine gizlenmiş yaklaşık 7.5 kilogram marihuana, 15 adet Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile bir miktar para ele geçirdi. Gözaltına alınan aynı aileden 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi, önceki gün saat 20.20 sıralarında Gültepe'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda semtte fiziki çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, önceden uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılan Mertcan M.'yi yakaladı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi.

Kağıthane polisi merdiven içinde uyuşturucu buldu

Operasyonda evde didik didik arama yapan Kağıthane polisi, merdivenin içerisinde gizlenmiş yaklaşık 7.5 kilogram marihuana ele geçirdi. Aramalara devam eden polis ekipleri, 15 adet Hint kök keneviri, ruhsatsız tabanca ve 49 adet mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 485 lira ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi. Aramaların tamamlanmasının ardından Mertcan M. ile birlikte Melek T. (33), Sami T. (30), Cesur T. (38) ve Nazife G. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest

Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden Cesur T.'nin “kasten yaralama” suçundan arandığı ortaya çıktı. Melek T., Mertcan M. ve Nafize G.'ye “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan, Mertcan M.'ye ayrıca “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mertcan M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Melek T. ve Nazife G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.