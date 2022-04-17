İstanbul'da aile içi şiddet ihbarından silah zulası çıktı

Baskında şahsı gözaltına alan polis, evdeki çelik kasaların içerisinde tabancalar ile çok sayıda mermi ve keskin nişancı tüfeği mermisi ele geçirdi. Gözaltına alınan darpçı baba tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü gece saat 01.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin alkollü olduğu ve küçük kızını darp ettiği ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese gelerek kapıyı çalıp beklemeye başladı. Polis ekipleri kapıda beklediği sırada küçük İrem Nur K. ağlayarak kapıyı açıp polis ekiplerine sarılarak yardım istedi. Bu sırada kapıya doğru hızla gelen alkollü İbrahim K., polis ekiplerine direnmeye çalıştı. Polis ekipleri, İbrahim K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüphelinin tutarsız cevapları silah zulasını ortaya çıkardı

Kağıthane polisi, İbrahim K.'ya silahla tehdit konusuyla ilgili sorular yöneltti. Şüphelinin tutarsız cevaplar vermesi üzerine polis ekipleri ev içerisinde detaylı arama yaptı. Aramalar sırasında evde bulunan çelik kasalardan şüphelenen polis ekipleri, kasayı çekiç ve tornavidayla açtı. Kapağı açılan kasaların içinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu hap, matkaplar, kelepçeler, 6 adet kaçak içki, 75 adet kaçak macun ve çikolata ile silah yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda dolu fişek ve keskin nişancı tüfeklerinde kullanılan mermi, silah satışı için hazırlanan senet ve evraklar ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalar kameralara da yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.