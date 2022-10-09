İstanbul'da akıl almaz torbacı düzeneği kamerada: Zuladan kokain fışkırdı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gayrettepe'de durdurdukları bir araçta klima konsoluna bağlanmış ve arka rezidans ile stop lambası butonuyla açılan özel düzeneği ortaya çıkarttı. Torbacının zulasını inceleyen polis çok miktarda kokain ve para ele geçirirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Gayrettepe'de önceki gün saat 20.30 sıralarında çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın cep telefonuyla sürekli olarak mesajlaşması ve etrafına bakarak tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelendi. Şahsı takibe alan polis, bir araca bindiğini ve kısa bir süre sonra indiğini gördü. Bunun üzerine Latif Emre G.'yi durduran polis, yaptığı üst aramasında bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu bin 400 liraya satın aldığını itiraf eden şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Özel düzenek kurup zula yapmış

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın binerek kısa sürede indiği aracı da durdurdu. Sürücünün üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, araçta inceleme başlattı. Polis, arka cam rezidans butonu ile arka stop lambası butonunu sırasıyla bastığında klima konsolu kendini dışarıya attı. Polisi şaşkına çeviren düzeneğin içerisindeki zulada satışa hazır 23 adet kokain maddesi ile 5 bin 355 lira ele geçirildi. Yapılan aramalar ve ortaya çıkartılan düzenek ise kameralara saniye saniye yansıdı. Aramaların ardından gözaltına alınan Tayfun B., emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.