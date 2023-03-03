İstanbul'da akıl almaz uyuşturucu zulası: Koltuğun gizli bölmesinden uyuşturucu fışkırdı

Maslak'ta şüphe üzerine bir otomobili durduran Sarıyer polisi araçta yaptığı incelemede, arka sağ koltuğun bölmesine gizlenmiş yaklaşık 25 bin lira değerinde marihuana ve 6 bin lira ele geçirildi. Araçta yapılan arama kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önceki gün saat 22.00 sıralarında Maslak'ta bir sokakta uygulamaya yapmaya başladı. Uygulama esnasında polis ekipleri, şüphe üzerine 07 AGB 635 plakalı otomobili durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şüpheleri daha da artan polis, araçta inceleme yapmaya başladı.

Gizli bölmeden uyuşturucu fışkırdı

Çalışmalar esnasında sağ arka koltuğun yan bölümünde bir farklılık gören polis, bıçak yardımıyla plastik bölmeyi çıkartınca içerisinde bir çanta olduğunu gördü. Çantayı inceleyen Sarıyer polisi, içerisinde satışa hazır 16 paket halinde yaklaşık 25 bin lira değerinden olan 42.58 gram marihuana ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet cep telefonuna da el konuldu.

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Aramaların ardından gözaltına alınan Ali Fuat G. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.