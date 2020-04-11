İstanbul'da akşam saatlerinde korona sessizliği

Sokaklarda polis ve bekçiler dışında kimsenin olmadığı görülürken, kentteki sessizlik drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle, dün gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından gündüz saatlerinde olduğu gibi akşam saatlerinde de sokaklar ve caddeler boş kalarak adeta sessizliğe büründü. Sessizliğin hakim olduğu sokak ve caddelerde sadece polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçilerin kaldığı görüldü. Kent genelinde polis ekipleri devriye atarak, sokakta gördüğü vatandaşları ise uyararak evlerine girmelerini sağladı. Sokaklardaki sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi.