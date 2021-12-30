İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da akşam saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul’un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, drone görüntüleri sisin yoğunluğunu gözler önüne serdi.


İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma olurken, sürücüler yolda yavaş bir şekilde ilerledi. Drone ile havadan çekilen görüntüler ise sis yoğunluğunu gözler önüne serdi.

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