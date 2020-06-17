İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da akşam mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Çağlayan'da iki yönde de oluşan trafik havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs öncesinde mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Pandemiyle birlikte zaman zaman yüzde 10'ların altına düşen trafik, 1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yüksek oranda arttı. Normalleşme adımlarının üçüncü haftasında megakentteki trafik yoğunluğu dikkat çekti. Çağlayan'da hem Edirne istikametinde hem de Ankara istikametindeki yoğun trafik havadan görüntülendi. Eve gitmek isteyenlerin oluşturduğu trafik İBB verilerine göre yüzde 47 seviyelerine ulaştı.