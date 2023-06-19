İstanbul'da aktörlere taş çıkartan hırsız, dost gibi görünüp zincir marketi soydu

Okmeydanı'nda bir zincir marketin sorumlu müdürü hırsız kılığına girerek aynı marketin bir başka şubesinin kapısını açarak alarmı devreye sokup kaçtı. Alarmın çaldığını kendisine bir müşterisinin söylediğini iddia ederek polise ihbarda bulunan şahıs, ekiplerle beraber içeriye girip kasanın şifresini öğrendi. Yaklaşık 2.5 saat sonra tekrar markete giren şahıs, içeriden 118 bin lira ve elektronik eşyalar çaldı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri olayı itiraf eden ve kasanın anahtarını da kopyalandığını söyleyen şahsı gözaltına aldı.

Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, zincir bir marketin sorumlu müdürü Sümeyye K., marketin bir başka şubesinden tanıdığı Barış E.'nin kendisini arayarak bir müşterisinin E.'ye haber vererek işyerinin kapısının açık olduğunu, alarmın devreye girdiğini, kendisinin kontrol edeceğini ve polis ekibi çağırdığını söyledi. Bunun üzerine Sümeyye K. da telefonda Barış E.'ye şifresini söyleyerek alarmı kapattırdı. Ardından Sümeyye K. markete giderek polis ekipleri ile birlikte kayıtları incelediğinde bir erkek şahsın işyeri içerisine girdiğini, alarmın devreye girmesiyle kaçtığını gördü.

Market müdürü sabah gelince şoke oldu

Olayın girişimde kaldığının belirlenmesi üzerine Sümeyye K., polis ekipleri ile kapıyı kilitleyerek olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde markete gelen Sümeyye K., kapının ve depo bölümünde bulunan çelik kasanın kapağının açık olduğunu, içerisinde bulunan yaklaşık 118 bin lira, işyerine ait tabletlerin, dizüstü bilgisayarın ve kamera kayıtları cihazının olmadığını gördü. Bunun üzerine Sümeyye K. polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Hırsız kameralardan adım adım takip edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın Alt Baruthane Caddesi üzerinden gelerek Piyalepaşa Caddesi'ne bağlandığı ve sızdığı markete girdiği ve alarmın devreye girdiği esnada kaçtığını belirledi. Şahsın yaklaşık 2 saat 30 dakika sonra tekrar geldiğini, kapıyı açarak girdiğini, içeride yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra yangın çıkışından Uslu Sokağa çıktığı ve akabinde Alt Baruthane Caddesi üzerinden kaçtığı tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş polisi ihbarcıdan şüphelendi

Olayla ilgili çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, emniyete ilk ihbarı yapan aynı marketin bir başka şubesinde sorumlu müdürü olan Barış E.'nin ifadesine başvurdu. Kendisini arayan müşterisinin kim olduğu sorulduğunda Barış E. polise sözde kendisini arayan numarayı verdi. Numarayı arayan polis, olay tarihi ve saatlerinde Barış E.‘nin kendisini arayıp aramadığı sordu. Şahıs polise o saatte kimseyi aramadığını ve numarayı tanımadığını söyleyince Barış E.'nin tekrar ifadesine başvuruldu.

Telefonu incelenen şahıs olayı itiraf etti

Ancak ısrarla kendisinin olayı gerçekleştiremediğini iddia eden Barış E. çelişkili ifadeler verince durumdan şüphelenen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, savcılık talimatıyla şahsın cep telefonunu incelemeye aldı. Telefonda yapılan internet aramalarında, “alarm nasıl susturulur”, “en yakın anahtarcı”, “kamera kablosu kesilirse kayıt yapar mı?” ve “kasa şifresi unutulursa nasıl açılır” sorgulamaları yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine sorguya alınan Barış E. olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Kasanın anahtarını kopyalayıp, şifresini eline yazmış

Şahıs ifadesinde, çantada yedek kıyafet ve ayakkabısı ile geldiğini, hırsızlık kıyafetini giydikten sonra markete geldiğini alarm çalınca kaçtığını daha sonra parkta üstünü değiştirip çantayı saklayıp olay yerine geldiğini söyledi. İfadesinin devamında Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu ve market müdürünü aradığını, o sırada alarm çalmaya devam ettiği için müdür gelene kadar telefondan alarmı susturma bahanesiyle şifresini öğrendiğini söylediği öğrenildi. Sorumlu müdürün gelmesiyle birlikte polis eşliğinde kasa açıldığı sırada şifreyi öğrenip eline yazdığını itiraf eden Barış E., parka tekrar gelip kıyafet değişip marketi soyduğunu belirttiği bilgisine ulaşıldı. Şahsın kasanın anahtarını da 3 gün önce ziyarete gider gibi gidip çalıp kopyalama yaparak yerine koyduğunu ifadesini verdiğini öğrenildi.

Bahçedeki adamlarda paralar ve malzemeler bulundu

Şahıs kasa içerisinde çaldığı paraları da sırt çantasının içerisinde evinde olduğunu, olayda kullandığı kıyafetleri, tabletleri, diz üstü bilgisayarı ve kamera kayıt cihazını Arıkay Sokak ile Bahriye Caddesi kesişiminde bulunan çöp kutusuna attığını söyledi. Şahsın Kaptanpaşa Mahallesi'nde olan evine geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çantanın siteye bağlı olan bahçede olduğunu gördü. Dış kısımda bulunan çantayı inceleyen polis, içerisinde şarjlı matkap, renkli tornavida, bıçak, makas, maket bıçağı, çorap, hırka ve toplamda 112 bin 320 lira 5 kuruş ele geçirdi. Olay kullanılan kıyafetleri ve elektronik malzemeleri attığı çöp konteynırını da inceleyen polis, herhangi bir eşyaya rastlamadı. Olay anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.

Aktör hırsız adli kontrolle serbest kaldı

Aramaların ardından gözaltına alınan Barış E., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak, “işyeri ve kurumdan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Barış E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemeye adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.