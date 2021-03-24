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İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü

İstanbul’da sabah saatlerinde ani başlayan kar yağışı beyaza bürüdü, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde ani başlayan kar yağışı beyaza bürüdü, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.


İstanbul'da meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı sabah saatlerinde ani bir şekilde etkili olmaya başladı. Bakırköy ve Zeytinburnu'nda etkili olan yağış kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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