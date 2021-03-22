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İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu zor anlar yaşattı

İstanbul’da öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı.

İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı. Sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.



İstanbul'da beklenen yağış öğleden sonra başladı. Taksim ve Eminönü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların da yağmura hazırlıksız yakalandığı dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından sağanak zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Taksim ve Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar ıslanmaktan koşarak kurtulmaya çalışırken, bazı vatandaşların da otobüs duraklarına sığındığı fotoğraf karelerine yansıdı.

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