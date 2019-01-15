İstanbul'da aşırı rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul (İHA) – Akşam saatlerinde başlayan aşırı rüzgar ve yağış İstanbul'u etkisi altına alırken, vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından rüzgar ve yağış İstanbul'da etkisini akşam saatlerinden itibaren gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan aşırı rüzgar, kent merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda güçlükle yürüdü. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeleri ters dönen vatandaşlar ilginç görüntüler oluştururdu. Bazı vatandaşlar ise yağıştan korunmak için yağmurluk giydi. Rüzgar ve yağışın etkisini sürdüreceği bildirildi.