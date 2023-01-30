İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane’de eğlence düzenleyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane'de eğlence düzenleyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Eğlencelerde yüksek sesli müzikler eşliğinde oynayan gruplar çevreye rahatsızlık verirken, ellerinde meşalelerle tehlikeli danslar yapan gençler ise yürekleri ağza getirdi.


Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlama eğlenceleri düzenledi. Bu çerçevede Kağıthane'nin Çağlayan, Harmantepe, Gültepe, Çeliktepe, Nurtepe ve Hamidiye Mahallelerinde toplanan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde birbirleriyle karşılıklı oynayarak çevreye rahatsızlık verdi Ellerine meşaleler alan bazı gençler ise tehlikeli danslarıyla adeta yürekleri ağza getirdi.



Asker eğlencesinde kavga


Çağlayanda düzenlenen bir asker eğlencesinde ise husumetli olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Tehlikeli asker eğlencelerini cep telefonlarıyla kaydeden gruplar o anları bir de sosyal medyada paylaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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