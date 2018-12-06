İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da asker uğurlamasında terör estiren maganda yakalandı

Maltepe’de asker uğurlama konvoyunda kiralık otomobil ile trafikte onlarca aracın arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Maltepe'de asker uğurlama konvoyunda kiralık otomobil ile trafikte onlarca aracın arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya, bin 2 lira para cezası kesildi.


Maltepe sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde asker uğurlaması yapan bir grup maganda, sahil yolunda trafikte “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, o anları bir de sosyal medyada yayınlamıştı.



Kiralık araçla “drift” yapmış


Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, magandanın kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Plakasından firmaya ulaşan polis, olayın yaşandığı günü tespit ederek aracı kiralayan kişinin İlkan T. (23) olduğunu belirledi. Bunun üzerine maganda polis ekipleri tarafından adresinde yakalandı.



Ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi


Şubeye götürülen magandanın burada işlemleri yapıldı. İlkan T.'ye “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca magandanın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere Küçükyalı Polis Merkezine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.