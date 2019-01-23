İstanbul'da ATM dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama

İstanbul'da, çeşitli bankaların ATM cihazlarına kopyalama aparatı ve gizli kamera yerleştirip çıkardıkları sahte kredi kartları ile yüzlerce vatandaşın hesabını boşaltan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüphelinin ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; çeşitli bankaların ATM/BTM cihazlarına kopyalama aparatı ve kamera yerleştirerek vatandaşların kimlik bilgileri ile şifrelerini kopyalayıp çıkardıkları sahte kredi kartları üzerinden banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan bir dolandırıcılık şebekesini tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kopyalama aparatlarını sökerken suçüstü yakalandılar

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ve 7 Ocak tarihleri arasında kent genelinde arka arkaya yapılan eş zamanlı operasyonda dolandırıcılık şebekesine mensup H.Y., İ.D., Y.E., O.U. ve H.E. adlı 5 şüpheliyi tespit eden siber polisi, dolandırıcıları ATM'lere taktıkları kopyalama aparatlarını ve gizli kameraları sökerken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

315 kişinin hesabından 456 bin lira çekmişler

Şüphelilerin üzerlerinde ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte adet kredi kartı, ATM kopyalama aparatları ile ATM gizli kamera düzeneği ve harddiskler ele geçirildi. Şebekenin bu yöntemle şu ana kadar 315 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak banka müşterilerinin hesaplarını boşalttıkları ve aynı yöntemle 456 bin liralık illegal kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp sorgulanan dolandırıcılık şebekesi üyesi 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Para çekerken çocukları kullanmaları dikkat çekti

Operasyonu gerçekleştiren siber polisi, şebeke üyelerinin gerçekleştirdiği dolandırıcılığın maddi boyutunun artabileceğini düşünerek çalışma kapsamını genişletiyor.

Öte yandan şebeke üyelerinin banka ATM'lerine gelerek kopyalama aparatı ve gizli kamera yerleştirdikleri, hesaplarını boşalttıkları müşterilerin paralarını çektikleri o anlar kameralara takıldı. Para çekerken yanlarında getirdikleri küçük yaşta çocukla dikkat çeken şebeke üyelerinin, bu yöntemi çevreden gelecek kuşkuları azaltmak için kullandığı ileri sürüldü.