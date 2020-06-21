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İstanbul'da aynı gecede 2. araç kundaklama

Sabaha karşı megakent İstanbul’un Üsküdar ilçesinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı.

Sabaha karşı megakent İstanbul'un Üsküdar ilçesinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.


Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaştı


Olay, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Bağlar Caddesinde sabaha karşı 05.15 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil sabaha karşı alev topuna döndü. Yangını fark eden mahalleli itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Görgü tanıklarının iddiasına göre bir kişi sabaha karşı otomobilin sağ ön camını kırarak içeriye yanıcı bir madde attı. Bu iddiayı değerlerinden ekipler yangının kundaklama mı teknik bir arızadan mı çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.

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