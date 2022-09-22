İstanbul'da baba ve oğluna “duba” dayağı kamerada

Kağıthane'de bir baba ve oğlu binanın önünü dubayla kapatan şahıslara sokağa inerek tepki gösterdi. Binadaki bir kadına el ve kol hareketleriyle bağıran adam ve oğlu, 2 araç dolu şahıs tarafından feci şekilde dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, darp edilen baba ve oğul saldırganlardan şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.50 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 ay önce evlenerek semtteki bir eve taşınan gencin yaşadığı sokağa aynı binada oturan bir aile tarafından park yeri için duba konuldu. Aracına yer bulamayan genç, bir süredir aileye dubaları kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan aileye genç, tepkisini sürdürdü. Olay günü oğluna misafirliğe gelen baba, dubayla evinin önünün kapatıldığını görünce sokağa inerek sözlü tepki göstermeye başladı. Pencereye çıkan kadının karşılık vermesi üzerine sinirler iyice gerildi.

Baba ve oğlunu öldüresiye dövdüler

Bunun üzerine kadının ailesinden bir grup, 2 araçla binanın önüne geldi. Buradan grup ile baba ve oğul arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine gruptaki şahıslar, baba ve oğlunu öldüresiye darp etti. Aldığı darbeler sonucu fenalık geçiren baba bayılarak yere yığıldı. Olayın ardından adamın öldüğünü zanneden şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar ise adamın başına gelerek onu ayıltmaya çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen adam, oğlu tarafından hastaneye götürüldü. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Baba ve oğlu saldırganlardan şikayetçi olmadı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçilere vatandaşlar, ufak bir tartışma olduğunu ve tarafların ayrıldığı bilgisini verdi. Olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmaması üzerine bekçilerin olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan babanın darp raporu aldığı bilgisine ulaşıldı.