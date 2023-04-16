İstanbul'da balıkçılar 20 kiloluk Mercan balığı yakaladı. Beylikdüzü'nde bulanan bir balıkçı tezgahında alıcısını bekleyen balığın eti satıldıktan sonra iskeleti Türkiye Deniz canlıları Müzesine bağışlanacak.

1 Eylülde başlayan denizlerde ki av sezonunu bitmeden önce son seferlerine çıkan balıkçıların ağına nadiren görülen ve normalinden 20 kat daha büyük Mercan balığı takıldı. Beylikdüzü'nde bulanan bir balıkçı tezgahında alıcısını bekleyen balığın eti satıldıktan sonra iskeleti Türkiye Deniz canlıları Müzesine bağışlanacak. Denizde balık bulluğunun yaşandığı av sezonunda, normalinden 20 kat büyük Mezgit, sinarit ve Mercan balıkları yakalandı. Tezgahları süsleyen balık çeşitlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

“Görülmemiş büyüklükte bir Mercan balığı 20 kilo normalinden 20 kat daha büyük”

Türkiye Deniz canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “Bu sene denizlerimiz coştu, denizde su gibi balık oluştu. Görülmemiş büyüklükte bir Mercan balığı, 20 kilo normalinden 20 kat daha büyük. Denizlerimizde balık çeşitliliği çok, bir çok çeşit balık tezgahlarımız da yerini alıyor. Normalde 700 - 800 TL ye satılan bu büyüklükte ki mercanı biz 350 TL ye satıyoruz. Aynı zamanda bu Mercan balığının etini satıp iskeletini Deniz canlıları Müzesine bağışlayacağız. 32 çeşit balık tezgahlarımızda bulunuyor, aynı zamanda normalinden 20 kat büyüklüğünde, Mezgit, mercan ve sinarit balıkları tezgahlarımızda yerini aldı. Denizlerimiz çok önemli, denizler tükenmeyen madenlerimiz, denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Hiçbir emek vermeden ağımızı ve oltamızı atıp balıkları tutuyoruz. Balık bizim için önemli bir besin kaynağıdır çünkü anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran ve içerisinde katkı maddesi bulunmayan tek besin kaynağımızdır. Bu yüzden denizlerimizi evimizin bahçesi gibi temiz tutmalıyız. Balıklar bize ihtiyaç duymadan yetişiyorlar. Denizde balıklar birbirini besliyor karada da bizleri besliyor, bu yüzden denizlerimize sevgiyle yaklaşıp temiz tutmamız lazım” ifadelerini kullandı.