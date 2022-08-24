İstanbul'da balıkçıların palamut beklentisi

1 Eylül'de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına yaklaşık bir hafta kala balıkçılar hazırlıklarını son hızla devam ettiriyor. Yeni sezon öncesi tekne ve ağların bakımını yapan balıkçılar denizde bol palamut gördüklerini belirtti.

15 Nisan'da başlayan balık avlama yasağının bitmesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıkların yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki büyük limanda balıkçılar av için hem teknelerini hem de ağlarını tamir ediyor. 1 Eylül'de sona erecek olan balık avlama yasağının bitmesine yaklaşık bir hafta kala balıkçıların beklentisi palamut oldu. Bu yıl daha denize açılmadan palamut gördüklerini belirten balıkçılar bekledikleri gibi çıkarsa ucuza palamut yiyebileceklerini kaydetti.

‘Yeni sezona hazırız'

5 senedir balıkçılık yaptığını ve palamutu hiç böyle görmediğini dile getiren Emre Güven, “ Ben 5 senedir balıkçılık yapıyorum. Ağustos'un 1'inde ambarları boyadık, raspa yaptık. Şimdide ağlarımıza başladık. Yeni sezona hazırız. Bu sene çok erken palamut gözüktü. Limanda ufak ufak yavru çinekoplar görüyoruz. Bu senenin bereketli olmasını bekliyoruz. Palamut hiç böyle gözükmemişti. Çok erken başladı. Bol olursa uygun olur. Fiyatlar düşük olmazsa bizim için daha iyi. Mazot çok pahalı. İnşallah hayırlısı olur “ diye konuştu.

‘En güzel palamut 2005'te olmuştu. Bu sene deniz 2005'ten de iyi gözüküyor'

50 yıldır balıkçılık yapan Yusuf Girit, “ Bu sene hazırlıklarımızı tamamladık. Makineleri yaptık, ağları devir daim yaptık. Her şey elden geçti. Bu sene Allah denize balık verdi. Palamut olarak bu sene güzel gözüküyor. Onun dışında çinekop ve hamside bekliyorum. Fiyatları biz ayarlayamıyoruz. Onları komisyoncular ayarlıyor. Malın durumuna göre değişiyor. En güzel palamut 2005'te olmuştu. Bu sene deniz 2005'ten de iyi gözüküyor. Allah herkesin gönlüne göre versin “ dedi.

‘Bu sene deniz bol gözüküyor'

Balık bol olursa fiyatların uygun olacağını söyleyen Onur Tak, “ Güzel bir sezon bekliyorum. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Tamamı olmasa da birkaç işi yaptık. Şu ana kadar mantar diktik, ağların merhametini, dikişini yaptık. Bu sene güzel palamut bekliyoruz. Onun dışında istavrit ve çinekop olabilir. Bu sene deniz bol gözüküyor. Fiyatları bilemiyoruz. Bol olursa fiyatı uygun olur. Bu sene hamsi olmaz. Çünkü palamut olduğu zaman hamsi olmuyor “ şeklinde konuştu.