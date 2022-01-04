İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48.72

2022 yılının ilk günlerinde İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 48.72 seviyesinde seyrediyor. Bu doluluk oranı 19.91 seviyesiyle son 10 yılın en düşük doluluk oranının görüldüğü 2021 yılını geride bıraktı. Gelecek aylarda beklenen yağışlarla bu seviyesinin yüzde 80 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Megakent İstanbul'da son 10 yıldır yaşanan kuraklık sorunu, baraj doluluk oranlarına yansıdı. Fakat son haftalardaki yağışlarla birlikte 2022 yılının ilk haftasında barajlardaki doluluk yüzde 48.72 seviyesine ulaşarak yüzleri güldürdü. Doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. Son 10 yılda yüzde 19.91 oranıyla en düşük seviye 2021 yılının Ocak ayında yaşanırken, 81.87 oranıyla en yüksek seviye 2019 yılının Ocak ayında görüldü.

Bu oran 2022 yılının ilk haftasında yüzde 48.72 seviyesine gözlemlenirken son 10 yılın en düşük doluluk oranı görülen 2021 yılı Ocak ayını geride bıraktı. Gelecek aylarda İstanbul'da beklenen yağışlarla bu seviyenin ilkbahar yüzde 80.00 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

İstanbul barajlarında doluluk oranı ise şöyle; Istrancalar'da yüzde 38.3 Terkos'ta yüzde 42.87 Sazlıdere'de yüzde 21.88 Alibey'de yüzde 27.82 Büyükçekmece'de yüzde 41.49 Ömerli'de yüzde 77.38 Darlık'ta yüzde 47.46 Elmalı'da yüzde 69.92 Kazandere'de yüzde 47.5 Pabuçdere'de yüzde 21.24 olarak kaydedildi.