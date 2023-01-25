İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29.65'a kadar gerilerken, bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi oldu.

Türkiye kurak bir kış geçiyor. Bu yıl ülke genelinde ne kar ne de yağmur etkili oluyor. Böyle olunca barajlardaki su seviyesi de her geçen gün düşmeye devam ediyor. Mega kent İstanbul'a da su sağlayan barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına yani yüzde 29.65'e kadar geriledi. Son 10 yıl ele alındığında ise 25 Ocak 2021'de bu oran yüzde 32.78 olarak, 25 Ocak 2014'te ise yüzde 32.66 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 32.32

Alibey yüzde 15.76

Büyükçekmece yüzde 32.96

Darlık yüzde 27.65

Sazlıdere yüzde 35.68

Elmalı yüzde 25.7

Istrancalar yüzde 24.56

Kazandere yüzde 4.64

Pabuçdere yüzde 4.39

Terkos yüzde 35.9