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İstanbul'da bayrak töreni düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısının ardından İstanbul’da yapılan bayrak töreni havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından İstanbul'da yapılan bayrak töreni havadan görüntülendi. Okul bahçesinde yöneticiler ve görevli personeller hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayrak töreni çağrısında bulunmuştu. Bugün saatler 10.00'u gösterirken okul bahçelerinde bayrak töreni düzenlendi. Haftanın ilk günü yapılan törene, yöneticiler ve görevli personel katıldı. İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunma anı havadan görüntülendi.

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