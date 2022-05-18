İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da beklenen yağış başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başlarken, mega kentte trafik yoğunluğu ise yüzde 85 oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başlarken, mega kentte trafik yoğunluğu ise yüzde 85 oldu.


Meteorolojinin uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da beklenen yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Yağış trafiği de etkiledi. Vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte yollara düştü. İBB'nin yoğunluk haritasına göre ise trafik yoğunluğu ise saat 17.35 itibariyle yüzde 85 oldu.

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