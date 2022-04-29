İstanbul'da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu erken başladı

İstanbul'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar berberlerde ve bayan kuaförlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kimi berberler ve kuaförler müşterilerini geri çevirmemek için mesai saatlerini uzatırken kimisi de randevusuz gelen müşterilerine yoğunluk nedeniyle hizmet veremediklerini belirtiyor.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem berberlerde hem kadın kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. İstanbul'da bazı kadın kuaförleri ise randevusuz müşteri kabul etmiyor. Berber ve bayan kuaförleri oluşan yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

“Bayram yoğunluğu bu yıl erken başladı”

Sultanbeyli'de 10 yıldır berberlik yapan Muhammed Yavuz, bayram yoğunluğunun erken başladığını belirterek, "Şu an yoğunluğumuz bayağı bir arttı. Hafta sonu tatiliyle bayram izinlerini birleştiren vatandaşlar bayram tıraşlarını erkenden oluyorlar. Randevu usulüyle çalışıyoruz. Tabii gelen müşterilerimiz olduğu zaman onları da mağdur etmiyoruz, tıraşımıza devam ediyoruz. Pazar günü de açık olacağız. Bu şekilde gece geç saatlere kadar hizmet vermeye devam ederek, müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışacağız.” diye konuştu.

“Gece yarılarına kadar çalışmak durumundayız”

Kadıköy'de kuaförlük yapan Murat Doğan, “Bu seneki randevular beklediğimizden de erken doldu. Normalde erkek berberlerinde yoğunluk olurken bu yıl kadın kuaförlerinde de yoğunluk yaşandı. Biz de şaşırdık. Kapıdan gelen müşterimizi geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Gece yarılarına kadar çalışmak durumundayız. Arefe gününe kadar programımız dolu" diye konuştu.