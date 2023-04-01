İstanbul'da beyzbol sopalı park kavgası kamerada

Kağıthane'de iki sürücü arasında başlayan park tartışmasına tarafların yakınları dahil olunca kavga çıktı. Beyzbol sopalarının kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile tarafların yakınları da olaya dahil oldu. Beyzbol sopalarının kullanıldığı kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, çevredeki vatandaşlar grubun arasına girdi. Dakikalar süren kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.