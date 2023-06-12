İstanbul'da bıçaklı çöp atma kavgası kamerada: Kadın dükkanın camını kırdı

Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kadın, bir esnafın dükkanının önüne çöp bırakınca ortalık karıştı. Kadının dükkanın camını kırdığı olay kameralara yansırken, polis ekmek bıçaklı kadını gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Sabiha K. Hüseyin G.'nin dükkanın önüne çöp bıraktı. Bunun üzerine karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf tartıştı.Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yanında ekmek bıçağı getiren Sabiha K. Hüseyin G.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ekmek bıçağı kadının elinden alındı. Kadın bu seferde Hüseyin G.‘ye ait dükkanın camını kırdı. Tarafların birbirlerinden davacı şikayetçi olmaları üzerine polis iki tarafı da olayda kullanılan bıçakla birlikle emniyete götürdü.