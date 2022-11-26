İstanbul'da bıçaklı ve kasklı kavga kamerada: Beşiktaş polisi saldırganları yakaladı

Beşiktaş'ta bir grup, kendilerine para vermediği diye 4 arkadaşa bıçak ve kasklarla saldırdı. Kavga anları kameralara yansırken, saldırganlar Beşiktaş polisi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin çarşı ve çevresinde çok sayıda olayı önlediği ve tedbirlerin devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 2 Kasım Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Burak Can E. (28), Hayat D. (27), Cemil E. ve Aykut Ç., kartal heykeline doğru yürümeye başladı. O esnada 4 arkadaşın yanına gelen bir grup, iddiaya göre onlardan para istedi. Gençlerin para vermeyi reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şahıslar, 4 arkadaşa bıçak ve kaskla saldırdı. Dakikalarca süren kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Para vermediler diye bıçak ve kaskla saldırdılar

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından ve kolundan bıçakla yaralanan Burak Can E.'yi ve karnından yaralanan Cemil E.'yi ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bacağından yaralanan Aykut Ç.'yi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Bacağından hafif şekilde yaralanan Hayat D.'nin ise ayakta tedavisi yapıldı. Hastaneye kaldırılan 3 arkadaşın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Saldırganlar Beşiktaş polisinden kaçamadı

Öte yandan, olayın ardından hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ve yaralıların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganlardan birinin emniyette “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “polise mukavemet” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” gibi benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunan ve “kasten yaralama” suçundan aranması olan Ufuk Can B. (22), diğer saldırganların oğluyla benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan annesi Emel B. (35) ile yaşları küçük Emel Y. ve Sevim P. olduğu tespit edildi. Saldırganlar olaydan hemen sonra Beşiktaş polisi tarafından kaçamadan kısa sürede yakalandı.

Saldırganlar adli makamlarca serbest bırakıldı

Gözaltına alınan saldırganlara ifadelerini alınması sonrasında “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ufuk Can B., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, annesi Emel B. ile yaşı küçük Emek Y. ve Sevim P. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Beşiktaş polisi suçlulara göz açtırmıyor

Öte yandan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin, çarşıda aralıksız devriye gezdiği ve benzer çok sayıda olayı önlediği bilgisine ulaşıldı. Suçlulara adeta göz açtırmayan Beşiktaş polisinin çarşıda ve çevresinde tedbirlerinin devam ettiği öğrenildi.