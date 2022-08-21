İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada

Gümüşsuyu'ndaki bir sokakta dinlenmek için merdivenlere oturan bilgisayar mühendisi genç, 4 şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar genci cep telefonunu çalarak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayar mühendisi Oday A. dinlenmek için sokaktaki merdivende oturmaya başladı. Bir süre sonra gencin arkasından gelen 4 şahıs, yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar daha sonra Oday A.'ya tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan gencin ardından da cep telefonu gasp edildi. Vücudunda yaralar oluşan genç, hastanede tedavi oldu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.