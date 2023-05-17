İstanbul'da bisikletle minibüsten matkap çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da bisikletle geldiği minibüsü camını taşla patlatıp şarjlı matkap çalan ve binadaki bir kadının “hırsız var” demesi üzerine panikleyerek kaçarken yere düşürdüğü cihazı alan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Pınar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda semtte bisikletle dolaşan kasklı şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakların boş olmasını fırsat bilerek araçları incelemeye başlamıştı. Park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gören şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçmişti. Onu gören binadaki bir kadın da yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almaya başlamıştı.

Taşla camı kırıp matkabı çalmıştı

Şahıs eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başlayanca, binadaki kadın “orada ne yapıyorsun” diyerek seslenmişti. Şahsın camı kırmasının ardından kadın “hırsız var” diye bağırarak şahsı durdurmaya çalışmıştı. Ancak camdan aracın içine uzanan şahıs, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu çalarak bisikletle kaçmaya başlamıştı.

“Hırsız var” diye bağırınca şahıs yere düşürmüştü

Birkaç metre giden şahsın elindeki kutu açılınca da matkap ve parçaları yere düşmüştü. Bisikletin durduran şahıs, yerdeki matkabı aldıktan sonra gözden kaybolmuştu. Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Polis hırsızı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete gelen polis ekipleri, şahsın benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan M.K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs dün polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, “otodan hırsızlık” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.