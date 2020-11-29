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İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da E-5 Haliç Köprüsü’nde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da E-5 Haliç Köprüsü'nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla yollar boş kaldı. Saat 10.00 itibarıyla kısıtlama sona ererken, kısıtlama sabahında yollar, Eminönü Meydan ve Haliç Köprüsü boş kaldı. Boş kalan yollar havadan da görüntülendi.

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