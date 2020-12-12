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İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul’da boş kalan yollar havadan görüntülendi.

81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşamı saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Cumartesi sabahı İstanbul'daki D-100 karayolunda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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