İstanbul'da büyük gıda buluşması

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek 9'ncu Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Arap yatırımcılarla Türk iş insanlarını buluşturacak. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Arap ve Körfez ülkelerinde 100 milyar dolarlık bir gıda ve tarım pazarı ile 350 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye yatırımcılar için güvenli liman. Gıda konusunda büyük sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Bu nedenle Arap ve Körfez ülkeleri için en yakın, en güzel, en güvenli ve en istikrarlı pazar Türkiye” dedi.

Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP), Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda, Arap ve Türki cumhuriyetlerden iş insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye gıda ve tarım sektöründeki üreticileri Arap yatırımcıları ile buluşturacak fuar, 14-15 Haziran tarihlerinde Pullman Convention Center'da bin 500 Arap iş insanı ile 200'den fazla Türk firmasını buluşturacak. Fuar çerçevesinde gıda ve tarım sektöründeki yatırımların Türkiye'de yapılması ve Türkiye'yi bir “yatırım üssü” olarak konumlamak da ana hedefler arasında yer alıyor.

“Türkiye yatırımcılar için güvenli liman”

Fuar hakkında konuşan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Yakın zamanda tarım ve gıda konusunda dünyada depremler yaşanacak” diyerek, “Bu süreçte Arap ve bilhassa Körfez ülkeleri için gıda güvenliği daha da önem kazanacak. Türkiye hem istikrar hem de stratejik olarak önemli bir lojistik merkezi durumunda. Bu özellikleriyle Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarının, bu zorlu dönemden daha kolay çıkacağına inanıyorum. Bugün dünyanın yaşadığı konteyner sıkıntısı da üretilen malların ulaşımında lojistiğin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Arap ve Körfez ülkelerinde 100 milyar dolarlık bir gıda ve tarım pazarı ile 350 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye'de üretilen ürünler hem kaliteli hem de helal. Bu sebeple Arap ülkeleri için bu topraklarda yetişmiş ürünler çok uygun. Organik üretim de Arap yatırımcı için önemli bir fırsat barındırıyor. Türkiye yatırımcılar için güvenli liman. Gıda konusunda büyük sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Bu nedenle Arap ve Körfez ülkeleri için en yakın, en güzel, en güvenli ve en istikrarlı pazar Türkiye. Gıda ve tarım fuarının hemen ardından Ağustos ayında da ‘1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı' düzenleyeceğiz” diye konuştu.