3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Pazar ve meydanlarda insan yoğunluğu yaşanırken vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler E-5 üzerinde çok sayıda aracın trafikte yerlerini aldığı görülürken E-5 üzeri iki yönlü ulaşımda yoğunluğun artmasıyla trafik zaman zaman durdu. Pazarlarda günün erken saatlerinden itibaren kalabalığın artmasıyla hareketlilik yaşandı. Pazara gelen çok sayıda vatandaşın maske taktığı ancak sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Alışverişlerde ise vatandaşların meyve sebzelerini alırken seçme yapmaları dikkat çekti. Meydanlarda hareketliliğin olduğu dikkat çekerken işlemlerini yapmak isteyen çok sayıda vatandaşın banka kuyruğunda olduğu görüldü.

“Rehavete kapılmamalıyız”

Pazara alışverişe gelen Aydın Şen, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek, “Halkımızın biraz daha duyarlı olmasını beklerim, sağlık konusunda çok güzel gidiyor her şey ama biraz daha sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Pazar şu an çok kalabalık, bu saatlerde bu kadar olmazdı. Erken gelmemize rağmen insanların duyarlı olmasını bekliyorum” diye konuştu.