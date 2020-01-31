İstanbul'da çakar lamba uygulaması

Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler erken saatlerden itibaren birçok noktada uygulama yaptı.

Polis ekipleri özellikle geçtiğimiz 1 Kasım'da yasak kapsamı genişleyen çakarlı araçlara yönelik ve emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimler yaptı. Ekipler usulsüz olarak çakar kullandığı tespit edilen ve emniyet şeridini ihlal eden araçlara bin 288 lira para cezası kesildi.