İstanbul'da çakar saltanatı geri döndü

Cumhurbaşkanlığı'nın 2 yıl önce vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alarak yaptığı çalışma ile sahte ve gereksiz çakarlı araçları trafikten temizlenirken, okulların açılması ile birlikte İstanbul'da çakar saltanatı yeniden hortladı. Birçok kurumun il ve şube müdürleri, bazı koruması olmayan lüks araç sahipleri ve uyanık vatandaşlar, sahte ve gereksiz çakarları araçlarına tekrar takarak emniyet şeridinden yolunu bulmaya başladı. İstanbul'da kaydedilen görüntülerde, bazı kurumların yetkililerinin plakaları siyah bez ile kapattıkları, bazı minibüslerin plaka üzerine 'Görevli' yazılı ibareler yapıştırması vatandaşın canını sıkıyor. Birçoğu kayıtsız ve sahte olan çakarlar, kontrollerin olmaması sebebiyle son zamanlarda mantar gibi çoğaldılar. Vatandaşlar, kendilerinin de birçok görevleri olduğuna dikkat çekerek, sıkı denetim getirilmesini istediler.

İçişleri Bakanı Solu Bursa'da kırmızı ışıkta bekledi

Bursa'da dün ikinci defa katıldığı uyuşturucu operasyonunda Bursa Valisi ve Emniyet Müdürü ile aynı aracı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah erken saatlerde şehirde dolaşırken bütün trafik ışıklarına riayet etti. Bakan Soylu'nun kırmızı ışıkta beklerken çeken İHA kamerası, bakanın altında görevli il valilerine de örnek olduğunu ortaya koydu. İstanbul'da ise İHA kameralarının E-6 da ki 45 dakikalık çalışmada kaydettiği görüntülerde onlarca aracın çakar suistimali yaptığı, bazı sivil araçlarında bu suistimalin etkisinde kalarak sıkça emniyet şeridi ihlali yaptığını görüntüledi. Sabah trafiğinin tam yoğunluğuna ulaştığı sonbahar günlerinde, işyerlerine ve okullarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar, genellikle 1 ile 2 saat arasında yolculuk yaparken, aynı güzergahta çakar ayarlayan araçlar, kontrol olmadığı için kısa sürede trafikte yol alabiliyorlar. Bazı resmi araçlarında plaka üzerine siyah bez ve yazı yapıştırmaları da dikkat çekiyor. İstanbul'da denetim isteyen vatandaşlar, sahte çakar kullanımı ve emniyet şeridi ihlali ile alakalı cezalarında, yeni yılda ekstra arttırılmasını talep ediyorlar. Ayrıca çakar cezasında ise ehliyete el konulma cezası getirilmesini talep eden haksızlığa duyarlı vatandaşlar, "Bakanlar kırmızı ışıkta bekliyor, müdürler emniyet şeridinden kaçıyor. Bu hususta denetimlerin yeniden çok sıkı hale getirilmesini istiyoruz" dediler.