İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul’da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durdurulurken, cam filmi bulunan otomobilin sürücüsüne ceza kesildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kavacık mevkii FSM Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakarlı araçlar durdurularak denetlendi. Sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takıp takmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler, denetimler sırasında otomobilinde cam filmi bulunan otomobil sürücüsüne de ceza kesti.

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