İstanbul'da camiler Ramazana hazır

İstanbul'da Ramazan ayı öncesinde birçok camide temizlik yapıldı. Kartal'da temizlik yapılan Çırçır Camisi'nde inceleme yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Hem Kartal'da yaşayan vatandaşlarımızın ibadetini daha temiz bir ortamda devam ettirebilmeleri için hem de diğer bakım onarım çalışmalarıyla alakalı ibadethanelerde okullarda hem de kamudaki ve Kartal'daki birçok noktada çalışmalarımız hızlıca devam edecek” dedi.

İstanbul'da Ramazan ayı öncesinde birçok camide temizlik çalışmaları yapıldı. Kartal Belediyesince yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmaları yapıldı. Ramazan Ayında vatandaşlar tarafından sıkça ibadet edilecek camiler temizlik görevlilerince halılarından merdivenlerine kadar dip bucak temizlendi. Görevlilerin temizlediği camiler, Ramazan ayı için de ibadete hazır hale geldi. Kartal‘daki Çırçır Camisi'nde yapılan temizlik çalışmalarına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılarak temizlik çalışması ve caminin çatı tadilatı hakkında bilgi aldı.

Temizlik çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Başkan Yüksel,” Kartal Belediyesi ailesi olarak senede iki defa, hem Ramazan ayı öncesi ibadethane temizlikleri, hem de Kurban Bayramı takvimine göre ibadethane temizliklerimiz devam edecek. Hem Kartal'da yaşayan vatandaşlarımızın ibadetini daha temiz bir ortamda devam ettirebilmeleri için hem de diğer bakım onarım çalışmalarıyla alakalı ibadethanelerde okullarda hem de kamudaki ve Kartal'daki birçok noktada çalışmalarımız hızlıca devam edecek. Bugün buraya ziyaretimizin sebebi aslında tadilatla alakalıydı. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Aynı zamanda Ramazan ayı gelmesiyle ilgili cami temizliklerimiz başladığı için de onu da yerinde incelemiş olduk” dedi.

Ayrıca Başkan Yüksel, Kartal'a hizmet etmeye devam edeceklerini de belirterek amaçlarının yaşam standartların daha iyi hale getirmek olduğunu söyledi.