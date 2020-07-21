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İstanbul'da çatıda nefes kesen kedi kurtarma operasyonu

İstanbul’da 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İstanbul'da 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Metrelerce yükseklikten ip yardımı ile havalandırma boşluğuna inen itfaiye eri, yavru kediyi kucağına alarak yukarı çıktı.


Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen İBB itfaiye ekipleri önce kısa bir araştırma yaptı. Daha sonra çatı katına çıkan ekipler, buraya kurdukları düzenek ile bir arkadaşlarını aşağı sarkıttı. Metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna inen itfaiye eri, yavru kediyi kucağına alarak yukarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sosyal medyada da büyük taktir topladı. Kurtarılan kedi ise daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

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