İstanbul'da çekici ile lüks otomobil çalan çete çökertildi

İstanbul'da sokakta park halindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki 3 otomobili çekici yardımıyla çalan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çekici ile hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Olaylar 19 Ağustos ve 22 Ağustos tarihlerinde Ataşehir ve Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir şahıs, sokak üzerinde park halindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki 3 lüks otomobili gözüne kestirdi. Şahıs, arkadaşlarını arayarak sokağa çekici çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen çekici yardımı ile şahıslar, üç otomobili çalarak depoya götürdü. Sabah araçlarını yerinde bulamayan sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden araçların çekici yardımıyla götürüldüğünü belirledi. Araçlara herhangi bir otoparkta rastlanılmaması üzerine çalındığı tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, önce çekicilerin plakasına, ardından da çekiciyi çağıran şahsa ulaştı. Şahsın Ali Can E.(27) olduğunu belirleyen polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmaları derinleştiren polis, çalınan araçların Ataşehir'de bir depoya götürüldüğünü tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, 23 Ağustos gecesi depoya düzenlediği operasyonla Ali Can E., Ali Berkay A.(20) ve Tunahan Y.'yi çaldıkları aracı parçalarken suçüstü yakaladı. Şahısların çekici ile çaldıkları araçlardan ikisini sattıkları tespit edildi.

Şahıslar tutuklandı, araçlar sahiplerine verildi

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Satılan iki araç geri alınarak sahiplerine teslim edilirken, parçalanan araç ise toplanarak yine sahibine verildi.