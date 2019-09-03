İstanbul'da cinsel içerikli kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç, ilaç hammadesi ve paketleme makinesi ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla cinsel içerikli sahte ilaç ve ürün sokanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında sağlığa zararlı, ölümlere neden olan ve ülkeye kaçak yollarla sokulan ürünlerin toptan piyasaya sürüleceği bilgisini edinen güvenlik ekipleri, Bağcılar'da bulunan lüks rezidans ve depoları kiralayarak Türkiye'nin 7 bölgesine kargo yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından belirlenen 6 depo ile 1 ofise 28 Ağustos tarihinde baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan 1 milyon 124 bin 453 cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü, 9 bin 360 adet 250 ml ve 500 ml hacminde cinsel içerikli hap yapımında kullanılan sıvı, 13 kilo 650 gram cinsel içerikli hap yapımında kullanılan hammadde, 100 adet cinsel içerikli ürün kutusu ve 2 tane ambalajlama aleti ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 9 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “TCK 187 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.