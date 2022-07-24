İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilo marihuana ele geçirildi

Kağıthane'de motorize polis timleri, asayiş uygulamasında ticari bir takside ele geçirdikleri uyuşturucu maddeden yola çıkarak cips paketinin içinde uyuşturucu satan İran uyruklu torbacıyı yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaklaşık 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi.

Kağıthane'de Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazar günü saat 21.45 sıralarında uygulama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 43 otomobil ve 17 motosikletliyi durdurup arama yaptı. Uygulamada 189 şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren polis ekipleri, 34 TEB 09 plakalı ticari taksiyi de durdurarak hem sürücüsünü hem de araçtaki İran uyruklu yolcu Amiralli A.'yi araçtan indirip arama yaptı. Yapılan aramada koltuğun üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi. İran uyruklu Amiralli A.'nın uyuşturucu maddeyi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde İran uyruklu Amir A'dan aldığını söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Cips paketinde uyuşturucu satan torbacı yakalandı

Amiralli A. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, şahsın verdiği adrese giden polis ekipleri elinde cips paketleri olan Amir A.'yı takibe başladı. Bir süre sonra Kağıthane motorize polis timleri, şahsın cips paketinden çıkardığı uyuşturucuyu sattığını tespit ederek baskın düzenledi. Polisi gören şahıs ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Amir A., Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Cips paketinin içinde uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri, İranlı torbacının Çağlayan'daki evine çilingir yardımıyla girerek arama yaptı.

Kanepenin altı uyuşturucu zulası çıktı

Yapılan aramalarda koltuğun altına saklanmış 20 parça halinde yaklaşık 3.5 kilogram “marihuana” diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 bin 820 lira, hassas terazi ile boş cips paketleri ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu Amir A. emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Amir A., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.