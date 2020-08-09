İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 'değnekçilik' yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden korsan otoparkçılık yapan ve değnekçilik yapan kişiye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, korsan otoparkçılık ve değnekçilikle ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 09.08.2020 günü saat 10.54 sıralarında İlimiz Üsküdar ilçesi Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu adreste yapılan kontrollerde Onur Ç. isimli şahsın korsan otoparkçılık yaptığı görülmüş, şahıs yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.


Açıklamada, konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.