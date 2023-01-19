İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kazaya davetiye çıkardı

İstanbul’da kasasından yükselen demirle önlem alınmadan seyreden kamyonun tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İstanbul'da kasasından yükselen demirle önlem alınmadan seyreden kamyonun tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından görüntülendi.


Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Seyrantepe'de yaşandı. Kasasından taşan demir yığınıyla Tem Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan bir kamyon adeta faciaya davetiye çıkardı. Rüzgardan sallanan demirin önlem alınmadan taşınması görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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