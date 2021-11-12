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İstanbul'da denetimde sürücülere araç kokusu ve maske hediyesi

‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere 800’er adet araç kokusu ve maske hediye edildi.

‘Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere 800'er adet araç kokusu ve maske hediye edildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün trafik güvenliği farkındalığını artırmak için 2. Faz uygulama gerçekleştirdi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, sürücülere 800'er adet araç kokusu ve maske hediye edilerek, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verildi.

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