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İstanbul'da deniz araçlarına denetim

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul’daki deniz araçlarını denetledi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'daki deniz araçlarını denetledi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kent genelinde kontrollü sosyal hayat için; toplu ulaşım araçları, halka açık mekan ve işletmelerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor. Yeni normal denetimleri kapsamında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, bugün akşam saatlerinde boğazda bulunan hem ticari hem de şahsi ruhsatlı olan deniz araçlarında denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında düğün ve eğlence etkinliği yapan gruplar ekipler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlara ve deniz aracı sahibine cezai işlem uygulandı.

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