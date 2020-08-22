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İstanbul'da deniz polisinden boğazdaki gemilere korona virüs denetimi

İstanbul’da deniz polisi boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da deniz polisi boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gemilerde düzenlenen eğlence ve düğün gibi organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulduğu görüldü.


İstanbul'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte Toplum Destekli polis ekipleri, boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gemi içerisinde bulunabilecek azami yolcu sayısı kontrol edilirken sosyal mesafe ve maske kullanıma yönelik uyarılar da yapıldı. Denetlemede ekiplerin inceleme yaptığı eğlence ve düğün gibi organizasyonların yapıldığı gemilerde maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat çekilirken herhangi bir ihlale de rastlanmadı.

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