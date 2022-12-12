İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul’da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.


Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları ve lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı bildirildi.


Yapılan duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

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