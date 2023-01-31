İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehit Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Şehir Hatları da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

İptal edilen seferler şöyle:

Beykoz - Sarıyer

Anadolu Kavağı - Üsküdar

Rumeli Kavağı - Eminönü