İstanbul'da depremde ağır hasar gören 8 okula yıkım kararı

8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 'Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları'na göre eğitim öğretime ara verilmiş olan 8 okulun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 'Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları'na göre eğitim öğretime ara verilmiş olan okullarımız ile ilgili yapılan 'İleri Tetkik Çalışmaları' sonucunda 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir. Bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir."

8 okul yıkılacak

Yıkılacak okulların listesi ise şöyle açıklandı:

"Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Silivri Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina), Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı.”

Açıklamada Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu ve Fatih Çapa Fen Lisesi Kız Yurdunda ise "güçlendirme çalışması yapılmasına” karar verildiği ve proje yapımları devam ettiği belirtildi.

“İleri Tetkik Çalışmaları” devam etmekte olduğu 14 okul

“İleri Tetkik Çalışmaları” devam etmekte olduğu 14 okul ise şöyle açıklandı:

“Avcılar Alsancak İlkokulu, Alsancak Ortaokulu, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Küçükçekmece Nergiz Anaokulu, Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sultangazi İstiklal İlkokulu, Sultangazi İstiklal Ortaokulu, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok), Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok), Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece Gültepe İlkokulu, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu.” Öte yandan okullardaki çalışmaların Şubat ayının sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Ayrıca, 'Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları'na göre eğitim-öğretime “geçici süre ara verilmiş” olan 16 okulda ise, “İleri Tetkik Çalışmaları” sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlendiği ifade edildi. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak eğitim-öğretime devam etmeleri sağlandığı açıklandı.