İstanbul'da dev dalgalar sahili dövdü

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeniyle Fatih sahilinde dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeniyle Fatih sahilinde dev dalgalar oluştu.
Fatih Cankurtaran sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyunun yer yer 3 metreyi bulduğu görüldü. Bazı fotoğraf tutkunlarının ise dalgalara aldırış etmeden kıyıda fotoğraf çektirdiği görüldü. Dalgaların yüksekliği ise havadan drone kamerası ile görüntülendi.