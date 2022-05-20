İstanbul'da dev deprem tatbikatı: Senaryo gereği İstanbul 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı

İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, “2022 Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği İstanbul, Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Dev tatbikat Kağıthane merkezli 18 noktada eş zamanlı gerçekleştirildi. Dev tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izledi. Bakan Soylu, "İstanbul'da metrekare olarak kişi başına düşen toplanma alanı neredeyse 2,5 katı üzerine getirildi" dedi.

AFAD tarafından afetlere karşı dirençli toplum oluşturma vizyonuyla Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahalede görev alacak kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlar için “Afet Tatbikat Yılı 2022” çerçevesinde İstanbul genelinde Kağıthane merkezli geniş çaplı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İstanbul senaryo gereği depremle sallandı

Senaryo gereği İstanbul Adalar merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamı depremden farklı düzeyde etkilendi. Ardından Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu planları doğrultusunda saha tatbikatı yapıldı. Tatbikat Kağıthane merkezli olmak üzere İstanbul'un 18 noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatta 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev aldı. Ayrıca mobil koordinasyon tırları, ağır tonaj arama ve kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot; İHA, JİKU gibi 500 aracın da katılımıyla tatbikata destek sağlandı. Tatbikatta devreye alınan “AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi” ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı. Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerin kurulumu için alanlar hazır hale getirildi. Bu alanlarda 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psikososyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer aldı.

"Elde ettiğimiz her tecrübe bize yeni denetim aksiyonu getiriyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tatbikat ile ilgili brifing verildi. Ardından burada bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Afet Müdahale Planının son halini değiştiriyoruz. Türkiye'de 81 ilde il afet risk azaltma planını tamamladık. 2025 yılında planlaması gereken bir şeydi. Kahramanmaraş'tan başladık. Türkiye Afet Risk Azaltma planı bir taraftan devam ediyor. Bizim 3 planımız var. Afet öncesinde yapacaklarımız, afet anında yapacaklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı altında 3 planımız var. İlk 2'si bitti. 3.'sü de bu yıl bitmiş olacak. Önümüzde neyi yapabileceğimizi görürsek, günü geldiğinde elimiz ayağımıza dolaşmamış, kimin neyi yapabileceğini görmüş olacağız. Bütün araçların kabiliyetinin ortaya konulması ayrı bir kabiliyettir. Bizim ortak bir şekilde bütün araçları yönetim kabiliyetimizin ortaya konulması Türkiye'de bambaşka bir kabiliyettir. Biz buna orman yangınlarında ihtiyaç duyduk. Elde ettiğimiz her tecrübe bize yeni denetim aksiyonu getiriyor. Biz Kastamonu Bozkurt selini yaklaşık 24 saat bir benzin istasyonundan yönettik. Bir sandalye bir masa. Ama daha sonra araçlarımızı getirdik. Yönetim merkezlerini kurduk devam ettik" dedi.

Ardından Bakan Soylu, tatbikat alanını gezerek bilgi aldı.

Enkaz altında arama yapıldı

Tatbikatta senaryo gereği çöken bir yapının altında arama yapıldı. Bakan Soylu'nun yanında senaryo gereği enkaz altında bulunan bir kadın, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Senaryo gereği çok korktuğunu söyleyen kadını ekipler önce sakinleştirdi. Ve telefonu çok fazla meşgul etmemesi gerektiği söyledi. Bakan Soylu, enkaz altında arama yapıldığı sırada kulaklık takarak enkazdan gelen sesleri dinledi. Ardından enkazın altından çıkarılan yaralı bir kadın sedyeye alınarak götürüldü.

"İstanbul'da metrekare olarak kişi başına düşen toplanma alanı neredeyse 2,5 katı üzerine getirildi"

Tatbikat alanında konuşan Bakan Soylu, birçok alanda tatbikat yapıldığını söyleyerek, "Bu tatbikat bizim ilkleri de yaşadığımız bir tatbikat. İlk kez böyle bir tatbikatla biz Türkiye'de karşı karşıyayız. Deprem olduktan sonra toplanma alanlarına götürüldü. Ardından geçici barınma alanlarına götürüldü. Bütün ekipleri ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. Jandarma Genel Komutanlığı paydaşlarıyla tahliye konusunu yönetiyor. Deprem tatbikatında ilk başarılı olduğumuz süreçler söz konusu. Hava görüntüleme, insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı, dronlar, helikopterler, kent yönetim sistemi, yaka kameraları, cep telefonu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kullanılan görüntüleri tek kanaldan alma kabiliyetine sahibiz. Tatbikatı ikinci önemli meselelerden biri de aynı hat üzerinden bütün tatbikat alanının afet alanının görüntüsünün AFAD genel merkezine güvenlik acil merkezine il AFAD koordinasyon merkezine, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu konuyu yöneten tırını yine onların araçlarına oradan yönetilme kabiliyetine sahibiz. Özellikle AYDES programıyla kimin toplanma alanına geldiğini kimin toplanma alanında tahliye edildiğini görebiliyoruz. Türkiye'de afet araçlarını tamamını listeleyerek görebiliyoruz. Afet alanlarındaki ihtiyaca göre çağırabiliyoruz. Arama kurtarma yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları ilk kez tamamen sivil toplum birliklerine emanet edilmiştir. Arama kurtarma kapasitemizi artıyor. Yeni aldığımız araçlarla birlikte çok rahat bir şekilde tahliye etme anlayışını gerçekleştirebiliyoruz. 23 çalışma grubumuz var. Biz sadece tahliye ve barınma çalışma grubuyla ilgili tatbikat ortaya koyuyoruz. Senaryolarımız özellikle yaralanan vatandaşlara ait, toplanma alanlarında ihtiyaçları gidermeye yönelik. Bu yıl Türkiye afet tatbikatı, geçen yıl afet eğitim yılı, bir önceki yıl afetlere hazırlık yılıydı. Yıl sonuna kadar bu tatbikatlarımız aynı şekilde devam edecek. Bizim AFAD programımız var. Akıllı telefonlara indirilen bilir bir programdır. Buna bastığınız anda 112'yi arar konumuzun bildirir. Yine toplanma alanlarına ilişkin iyi bir çalışma yapıldı. İstanbul'da kişi başına düşen toplanma alanlarına ilişkin metrekare var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Her grubumuzun başkanı farklıdır. Afetin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Biz hazırlık için çok güçlü ve süratle çalışıyoruz. Sürekli sinerji oluşturmaya ve tedbir almaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye afet öncesi, afet anında, afet sonrasında tüm dünyaya liderlik rehberlik edecek bir konuma yükselmelidir diye bir talimatı var. Biz bunun için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.